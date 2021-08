GP Bélgica F1, Bernd Mayländer: “da segunda vez, a visibilidade era ainda pior” | AutoSport

O piloto habitual do Safety Car foi o piloto que mais voltas liderou, talvez taco a taco com o piloto do medical car. Bernd Mayländer, o homem do SC e o “piloto do dia” para os fãs, confirmou a dificuldade que foram sentidas pelos pilotos, afirmando ainda, que as condições de domingo foram piores que as de sábado e que a oportunidade que se pensou ter para poder correr, não aconteceu.

“Tentámos começar, partimos e ouvimos os pilotos. Também disse que por vezes havia mais chuva do que ontem [sábado]”, disse Bernd Mayländer à Speedweek.com. “Portanto, todas as decisões foram tomadas corretamente. Da segunda vez, a visibilidade era ainda pior, tal como as condições. Havia uma janela de oportunidade quando a chuva devia ser menos intensa. Era evidente que se estava à espera da janela, mas isso não aconteceu. Para mim, foi também a primeira vez que tivemos algo assim.”