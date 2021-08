GP Bélgica F1: Arranque da qualificação adiado devido à chuva | AutoSport

Esperava-se chuva.. Mas não tanta! O arranque da qualificação do GP da Bélgica de Fórmula 1 foi atrasado. Cinco minutos antes, a F1 irá comunicar às equipas que a sessão irá iniciar-se. Há muita água na, o Safety Car roda de modo a perceber as condições de pista e quando for possível será dado o ‘aviso’. Como se pode calcular, com chuva, a ordem ‘habitual’ pode mudar significativamente.