GP Bélgica F1: Apesar das obras em Spa-Francorchamps, zonas de DRS não foram alteradas | AutoSport

O circuito de Spa-Francorchamps sofreu obras de melhoramentos antes de receber o Grande Prémio da Bélgica deste fim-de-semana. Embora o traçado não tenha sofrido qualquer alteração no seu layout, as áreas das escapatórias foram fortemente modificadas, permitindo ao mítico circuito belga realizar novamente provas de motociclismo.

A maior alteração ocorre na curva 9, onde foi criado um layout alternativo na trajetória interior, embora os pilotos da Fórmula 1 se mantenham fiéis ao layout antigo.

A gravilha foi reintroduzida em várias curvas, sobretudo na saída de La Source, o que significa que os pilotos já não podem utilizar a escapatória que antigamente se encontrava nessa zona. Caixas de gravilha foram também acrescentadas nas curvas Malmedy, Pouhon, Fagnes e Stavelot, assim como em Blanchimont e na antiga ‘Bus Stop’.

Algumas zonas da pista foram também reasfaltadas, com maior destaque para o complexo Eau Rouge/Raidillon e em Rivage.

As barreiras também foram reposicionadas e alinhadas em algumas curvas, como acontece antes da curva Eau Rouge e no topo de Raidillon, zona onde se viram vários acidentes que tiveram como resultado a ida dos carros para o meio da pista, as barreira também foram chegadas mais atrás, criando mais espaço para possíveis saídas de pista.

Mesmo com estas alterações, nada muda nas zonas DRS para a Fórmula 1. A primeira zona continua a 230 metros após a curva 4 e a segunda 30 metros após a curva 19, mantendo-se também inalterados os pontos de ativação.