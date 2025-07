GP Bélgica F1: Altos e baixos na Racing Bulls: Lawson bem, Hadjar nem por isso…

O Grande Prémio trouxe resultados contrastantes para a equipa Racing Bulls, com Liam Lawson a brilhar e a garantir pontos cruciais, enquanto Isack Hadjar enfrentou sérios problemas técnicos que comprometeram o seu desempenho.

O Desafio de Isack Hadjar: Problemas Técnicos Comprometem o Desempenho

Após um fim de semana que prometia um bom desempenho, Isack Hadjar e o seu monolugar da Racing Bulls viram o seu ritmo cair drasticamente a meio da corrida. O próprio Hadjar revelou que um problema “o tornou não competitivo”, fazendo com que a sua combinação fosse a mais lenta em pista durante grande parte da prova.

Os sinais de alarme soaram quando Liam Lawson o alcançou e ultrapassou, e embora a estratégia de paragem nas boxes não tenha funcionado a seu favor, a performance do carro tornou qualquer tática irrelevante.

Hadjar não especificou a natureza exata do problema, mas afirmou que era “muito óbvio” a partir do interior do monolugar. O Diretor de Equipa, Alan Permane, confirmou mais tarde que o problema, visível desde a volta 8, causou uma perda de velocidade em linha reta e custou muito tempo a Hadjar, que terminou a corrida na 20.ª posição. Esta situação foi particularmente frustrante para o piloto, que sentia que o carro estava a funcionar bem antes do problema surgir, impedindo uma potencial dupla pontuação para a equipa.

Isack Hadjar (20.º): “Infelizmente, tivemos um problema com o carro durante quase toda a corrida e isso fez-me perder bastante tempo por volta. Vamos rever as razões, mas estava consciente disso enquanto conduzia, por isso tentei tirar o máximo partido da situação, dando o meu melhor. Foi muito frustrante, pois sentia que o carro estava a funcionar muito bem. É uma pena para a equipa, pois todos fizeram um trabalho incrível, e penso que poderia ter sido uma dupla pontuação hoje, após o resultado do Liam. Estou confiante para Budapeste, por isso vamos recuperar na próxima semana.”

Lawson brilha e garante pontos cruciais

Liam Lawson, apesar de ser um novato na Fórmula 1, tem demonstrado uma série de performances sólidas ultimamente, e esta corrida não foi exceção. O piloto conseguiu identificar rapidamente a sua posição na corrida e executou-a com quase perfeição, admitindo ter gerido o ritmo em relação aos carros atrás dele para garantir uma valiosa posição nos pontos, terminando em 8.º lugar.

A sua corrida foi caracterizada por uma gestão exemplar dos pneus e uma condução composta, mesmo em condições de pista desafiantes. Lawson foi o primeiro piloto da Racing Bulls a ser chamado às boxes, uma decisão que se revelou acertada e lhe permitiu manter a sua posição.

Liam Lawson (8.º): “Gostei muito de hoje. Muitas vezes, nestas condições, só queremos sobreviver, por isso estou muito feliz pela equipa e por como tudo se conjugou. É sempre complicado quando se troca para pneus secos com a pista húmida, mas o carro estava rápido e em ar limpo tínhamos um ótimo ritmo. Muito trabalho é dedicado a pequenos detalhes a cada fim de semana, quando o Campeonato é tão disputado, por isso agora precisamos de manter o ímpeto e garantir que entramos na pausa de verão em alta.”

Altos e baixos

Para a Racing Bulls, o fim de semana foi de contrastes, com Lawson a pontuar e Hadjar a fechar a classificação. Tudo parecia promissor nas fases iniciais, com Hadjar em oitavo e Lawson em nono. No entanto, a equipa chamou Lawson primeiro para as boxes, que manteve a sua posição. Uma volta depois, quando Hadjar parou, a pista tinha secado consideravelmente, e ele regressou à pista muito atrás. Enquanto Lawson conduziu de forma controlada até ao fim para mais pontos, Hadjar foi forçado a uma segunda paragem após não conseguir que os seus pneus médios funcionassem – e mais tarde foi revelado que a sua falta de ritmo se devia a um problema técnico.

Alan Permane (Diretor de Equipa): “Em primeiro lugar, temos de pedir desculpa ao Isack, ele teve um problema com o carro que pudemos ver a partir da volta 8, causando-lhe uma perda de velocidade em linha reta e custando-lhe muito tempo ao longo da corrida. É uma pena, porque ele teve um ótimo carro durante todo o fim de semana e um grande ritmo, por isso, se não fosse por isso, tenho a certeza de que teria sido um resultado muito diferente. O Liam teve uma corrida quase perfeita, geriu os seus pneus excecionalmente bem, tanto nos intermédios quanto nos pneus secos. Ele foi forte e conseguiu afastar-se confortavelmente de Bortoleto e ficou muito satisfeito com o carro no geral.”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA