GP Bélgica F1: Alpine precisa de somar pontos | AutoSport

Em apenas duas provas do calendário a McLaren somou mais 58 pontos do que a Alpine e tem já uma vantagem de quarenta pontos na classificação do mundial de construtores para a equipa adversária na luta pelo quinto posto. Perto da F1 entrar na pausa de verão, a equipa francesa tem que aproveitar o formato Sprint do GP da Bélgica desta temporada para encurtar a desvantagem para a estrutura rival. Não será um desafio fácil de ultrapassar, uma vez que a McLaren tem demonstrado um andamento forte com a nova versão do MCL60. A Alpine tem o objetivo a longo prazo de discutir vitórias em corrida, mas no imediato tem de somar pontos. Para isso, ambos os carros têm de terminar entre os 10 primeiros na corrida do próximo domingo e tentarem alcançar as oito primeiras posições na corrida Sprint do dia anterior. Terão de enfrentar não apenas os monolugares da McLaren, mas também da Mercedes, Ferrari e Aston Martin, que têm também os mesmos objetivos e capacidade para tal.

No atual pelotão não é fácil somar pontos. Repare-se que, em teoria, a Red Bull coloca os seus dois carros no top 10, seguindo-se os dois monolugares de mais cinco equipas na luta pelos restantes 8 postos. Dois deles ficarão de fora dos pontos, podendo ainda existir um outro carro de outra estrutura na luta pelo pontinho. Não há muito espaço de manobra, nem para a Alpine nem para qualquer outra equipa.

Depois do pódio de Esteban Ocon no Mónaco, a equipa francesa não tem muito mais resultados positivos e quererá, pelo menos, lutar pelo quinto posto até ao fim da temporada.