GP Bélgica F1: Alexander Albon e Pierre Gasly serviram-nos uma bela luta | AutoSport

Alexander Albon foi um dos principais protagonistas em pista, apesar de afastado da frente da corrida e no final, não ter conseguido pontuar. Proporcionou um grande espetáculo com manobras agressivas e comprovando que é um dos mais difíceis pilotos para ser ultrapassado. Na corrida teve uma bela discussão com Pierre Gasly, andando os dois de ‘braço dado’ durante várias voltas, entretendo o público que pouco tinha para ver na frente da classificação. Os dois mereciam um pouco mais, mas acabaram por falhar o objetivo de somarem pontos. Gasly ficou melhor classificado do que Albon, que teve de parar novamente mais perto do final da corrida. O piloto francês quase alcançava Yuki Tsunoda e poderia lutar pelo décimo posto, mas não teve mais voltas para encurtar terreno.

Ficam para a memória os bons momentos que os dois pilotos protagonizaram em Spa-Francorchamps.