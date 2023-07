GP Bélgica F1, Alessandro Alunni Bravi: “não há como negar que esperávamos mais em 2023” | AutoSport

A Alfa Romeo chega à última corrida antes das férias de verão sem que os resultados estejam alinhados com os objetivos delineados pelos seus responsáveis antes da temporada de 2023 ter começado. Antes do GP da Bélgica a equipa teve uma boa oportunidade para pontuar, mas o desempenho em corrida não acompanhou o da qualificação, terminando o fim de semana da Hungria com zero pontos somados. Têm apenas 9 pontos somados no mundial de construtores.

Alessandro Alunni Bravi, representante da equipa, explicou na antevisão do GP da Bélgica que “com o final da primeira metade da temporada por perto, é hora de fazer um balanço do trabalho feito até agora, não há como negar que esperávamos mais em 2023, mas ainda faltam várias corridas antes da bandeira de xadrez em Abu Dhabi, e estamos determinados a dar tudo de nós para virar a sorte, a partir deste fim de semana”.

Não conseguindo converter as boas posições na grelha de partida no Hungaroring, a Alfa Romeo tem estado a analisar “o que correu mal, a fim de evitar repetições no futuro”, confirmou o responsável da equipa suíça, que acrescentou que “o nosso objetivo é manter o sólido desempenho da qualificação, para terminar [a corrida de domingo] entre os dez primeiros e terminar a primeira metade da temporada em alta”.

Por ser um fim de semana com formato Sprint, Alessandro Alunni Bravi sublinha que “precisaremos ter um bom desempenho logo a partir de sexta-feira e aproveitar ao máximo qualquer oportunidade que possamos ter”.