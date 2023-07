GP Bélgica F1: Albon e Ricciardo eliminados na Q1 | AutoSport

O início da sessão de qualificação para o Grande Prémio da Bélgica foi adiado por 10 minutos, depois da chuva que marcou a qualificação da F2 antes já ter passado, pelo que se esperava que a pista chegasse a secar rapidamente. No entanto, a previsão da FIA apontava para um risco de 40% para voltar a chover em Spa-Francorchamps durante a qualificação.

Quando os primeiros pilotos saíram para a pista, às 16h10, ficou claro que ainda não estavam criadas as condições para a utilização dos pneus para piso seco, com os intermédios montados em todos os carros no traçado belga.

Logan Sargeant ainda não tinha o Williams preparado quando a sessão começou e por isso, foi o único piloto a não estar em pista.

Os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros a estabelecer registos de referência na Q1, mas Lando Norris melhorou a marca de Lewis Hamilton, com a volta completada em 2:01.874s.

Com a pista a secar e por isso a ficar cada vez mais rápida, George Russell voltou a colocar um Mercedes no topo da tabela de tempos (2:01.485s), com Max Verstappen a ficar no segundo posto. Ainda assim, Oscar Piastri disse presente e subiu ao primeiro posto, com o tempo de 2:01.438s, na mesma volta em que Lando Norris teve uma saída de pista devido à água que possivelmente danificou a asa dianteira.

Carlos Sainz conseguiu ser o piloto mais rápido já dentro dos 10 últimos minutos de Q1, com 2:00.536s, menos 0.019s do que Verstappen, que melhorou o seu anterior registo.

Entrando nos últimos cinco minutos da Q1, Verstappen saltou para a liderança da tabela de tempos com 1:28.932s, enquanto Sergio Pérez passou para terceiro, atrás de Carlos Sainz. No entanto, Piastri voltou a realizar uma volta rápida, colocando-se entre os três primeiros na mesma altura em que Lewis Hamilton regressava ao primeiro posto, baixando o tempo de Verstappen para 1:58.841s. A evolução da pista era notória.

A menos de dois minutos do final da Q1, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Logan Sargeant, que tinha conseguido entrar em pista a tempo da qualificação, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg estavam em zona de eliminação.

Enquanto Verstappen subia a primeiro (1:58.515s), Ricciardo viu a volta apagada e terminava no 18º posto, eliminado na primeira fase da qualificação. Charles Leclerc ainda fez melhor tempo do que Verstappen (1:58.300s), eliminado Alexander Albon. Como aconteceu com o piloto da Williams, foram eliminados Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Ricciardo e Hülkenberg.