GP Bélgica F1: A pressão começa a fazer-se sentir na Red Bull?

Houve muito foco nas decisões estratégicas da McLaren e da Red Bull durante o fim de semana do Grande Prémio da Hungria e nas respetivas respostas dos pilotos.

Mas uma coisa que não deve ser ofuscada é a situação competitiva mais ampla, já que a Red Bull não conseguiu marcar um pódio pela segunda vez em três corridas e estabeleceu a sua maior sequência sem vitória desde o final da temporada de 2021.

Longe de ser usada como um pau para bater na Red Bull, esta estatística deve destacar a incrível série de sucessos que a equipa tem tido e a consistência que tem demonstrado. Mas agora estão a ser desafiados de forma consistente e, de vez em quando, isso vai levar a um fim de semana imperfeito.

Com muito foco no seu futuro, Sergio Perez foi eliminado na Q1 no Hungaroring, e enquanto a sua estratégia e forte condução o ajudaram a recuperar para sétimo, Verstappen ficou frustrado com o que ele sentiu que não era a estratégia ideal, pois acabou em quinto.

Quer a estratégia tenha sido certa ou errada, o foco intensifica-se quando uma equipa anteriormente dominante deixa de ganhar com regularidade. Com um historial comprovado de enorme sucesso em tantas ocasiões, a Red Bull pode ser descartada por sua conta e risco, mas está a enfrentar uma dinâmica bem mais difícil do que nas últimas épocas. E os adeptos agradecem, falamos dos que gostam de corridas pelas corridas e só são ‘fanáticos’ do espetáculo e da emoção…