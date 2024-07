GP Bélgica F1: a corrida que define o humor de verão das equipas

Mas esta continua a ser uma equipa e um piloto que lideram com grande vantagem ambos os campeonatos e que irão desfrutar da pausa de uma forma muito mais positiva se terminarem com uma corrida bem executada em vez de nova corrida desafiante.

Com 14 corridas concluídas e mais 10 pela frente, é uma altura importante para descansar e recarregar baterias antes das duas últimas rondas europeias e do regresso das corridas de longo curso de viagens.

Uma época tão competitiva vai ter uma pequena pausa em agosto, com as equipas a terem de participar numa paragem obrigatória de duas semanas entre Spa-Francorchamps e o Grande Prémio dos Países Baixos em Zandvoort.

O GP Bélgica F1 marca a última oportunidade das equipas antes da pausa de verão e tem grande importância esta corrida antes da pausa obrigatória para recarregar baterias, pois define o estado de espírito com que as equipas passam o verão. De peito-cheio a encarar o Sol ou envergonhados na sombra?

