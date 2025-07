GP Bélgica F1: 4ª pole do ano para Lando Norris, McLaren ‘reserva’ 1ª linha

Lando Norris conquista a pole-position e a McLaren domina primeira linha…

O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 teve uma qualificação emocionante, em que Lando Norris (McLaren) brilhou ao assegurar a sua 13.ª pole position da carreira, e a quarta do ano. Com este feito, Norris iguala Oscar Piastri e Max Verstappen, que também somam quatro poles cada um nesta temporada.

Oscar Piastri (McLaren) garantiu o segundo lugar, com uma diferença mínima de apenas 0.085 segundos para o seu colega de equipa, solidificando a presença da McLaren na primeira linha da grelha. Charles Leclerc (Ferrari) conseguiu o terceiro posto, superando Max Verstappen (Red Bull) na sua última tentativa. Apesar de Verstappen ter melhorado na sua derradeira volta, não foi o suficiente para manter a posição.

Destaques e surpresas na qualificação

Alex Albon (Williams) teve uma qualificação notável, alcançando o quinto lugar após uma excelente volta, a sua melhor qualificação de sempre, superando o sexto lugar obtido na Austrália. George Russell (Mercedes) garantiu o sexto lugar, seguido por Yuki Tsunoda (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Liam Lawson (Racing Bulls). A fechar o top 10, Gabriel Bortoleto (Sauber) alcançou o décimo posto, melhorando a sua qualificação anterior na Áustria, onde foi oitavo.

A Red Bull optou por uma configuração de asa com maior carga aerodinâmica na tentativa de melhorar o setor intermédio da pista, contudo, essa decisão resultou numa perda de velocidade máxima no restante do circuito. A expectativa agora centra-se nas condições meteorológicas para o dia da corrida, uma vez que a chuva poderá tornar a grelha de partida pouco relevante.

A Ferrari terá um dos seus carros, o de Charles Leclerc, na terceira posição, enquanto o outro, conduzido por Lewis Hamilton, partirá do 16.º lugar. Hamilton foi penalizado pelos limites de pista, o que prejudicou o piloto britânico, que demonstra dificuldades em adaptar-se à Ferrari.

Houve boas notícias para a Red Bull e para a Racing Bulls, ambas com dois carros no top 10. Na Sauber, Bortoleto garantiu o 10.º lugar, bem à frente de Nico Hülkenberg, que ficou em 14.º, mostrando uma grande discrepância entre os pilotos da mesma equipa. De igual forma, a diferença entre Alex Albon (quinto) e Carlos Sainz (15.º) foi notória. Os dois Aston Martin, por sua vez, ficaram na cauda da tabela.

Eliminações na Q1

A Q1 foi marcada por algumas surpresas, com Lewis Hamilton (Ferrari) a ver a sua última volta ser apagada devido aos limites de pista, o que resultou na sua eliminação e numa enorme desilusão para a Ferrari. Quem beneficiou foi Gabriel Bortoleto (Sauber), que inicialmente estava eliminado, mas conseguiu avançar para a Q2. Os restantes eliminados foram Franco Colapinto (Alpine), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin). Foi com alguma surpresa que os dois Aston Martin ficaram de fora nesta fase.

É de assinalar que Norris, Leclerc, Piastri, Ocon e Bearman avançaram para a Q2 utilizando apenas um conjunto novo de pneus macios, enquanto Verstappen e Russell necessitaram de dois conjuntos. As maiores surpresas da sessão foram, sem dúvida, a eliminação de Hamilton e Antonelli. O fim de semana de Antonelli tem sido desastroso, especialmente após um início promissor no Treino Livre 1 (TL1). A eliminação precoce destes dois pilotos abriu duas vagas adicionais no top 10, intensificando a disputa no meio do pelotão.

Análise da Q2

Numa fase de qualificação bem disputada, foram eliminados Esteban Ocon (Haas), Ollie Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Sauber) e Carlos Sainz (Williams).

É de notar que a Red Bull utilizou uma asa traseira com maior força descendente. Isso significa que abdicaram da vantagem de velocidade em reta no primeiro setor, mas ganharam tempo nas curvas. Em termos de tempos, Verstappen perdeu três décimos no setor um e ganhou seis décimos no setor dois. Esta estratégia parece ter sido uma precaução para a eventualidade de chuva no dia da corrida.

Entre os que passaram à Q3 e garantiram um lugar no top 10, destacam-se, sem surpresa, os dois carros da McLaren e os dois da Red Bull, o que representa uma excelente notícia para a equipa. Um Mercedes e um Ferrari também asseguraram a sua presença. A maior surpresa foi a qualificação dos dois Racing Bulls, com Gabriel Bortoleto e Alex Albon, que também garantiram um lugar no top 10. Em contraste com as oito equipas que marcaram presença no top 10 na véspera, hoje apenas sete equipas conseguiram esse feito.