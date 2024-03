GP Barém F1, Yuki Tsunoda: “Temos de rever o que aconteceu” | AutoSport

Yuki Tsunoda não gostou que a sua equipa tivesse dado a ordem para deixar passar o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, já numa fase final da corrida do Grande Prémio do Barém, afirmando que é preciso rever toda a situação e que até aquela altura estava com um bom desempenho.

“Temos de rever o que aconteceu”, disse o piloto japonês no pós-corrida ao F1.com. “Para ser honesto, acho que estava bem até aquela altura [ordem de equipa]… temos de ver o que acontece no briefing”. Ainda assim, Tsunoda acrescentou que Daniel Ricciardo “no fim, não conseguiu ultrapassar, mesmo com ar limpo à frente e um ritmo melhor e, obviamente, eu fiquei bloqueado atrás… é a primeira corrida, ainda há muitas coisas para perceber”.

O piloto da Visa Cash App RB recordou que “não estávamos a lutar pelos pontos, por isso, vamos ver como corre”.

Já depois de terminada a corrida, Tsunoda bloqueou a travagem do seu VCARB-01 à frente do carro do seu companheiro de equipa, quando ambos iam para o pitlane, numa situação mais tensa entre ambos.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool