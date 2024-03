GP Barém F1: Valtteri Bottas espera que problema no pitstop não se repita | AutoSport

Valtteri Bottas enfrentou circunstâncias infelizes na corrida inaugural da temporada de 2024 da Fórmula 1, no Barém. Depois de um arranque promissor, um toque na confusão da curva 1 resultou em danos na aleta da asa dianteira, com impacto significativo no seu desempenho do Sauber C44. Além disso, um problema na paragem nas boxes, diminui as esperanças de uma recuperação.

Terminando num distante 19º posto da classificação, Valtteri Bottas pretende que a equipa perceba o que aconteceu na sua paragem e que esta questão não se repita, o que no caso dele não foi a primeira vez. Ainda na Mercedes, o finlandês teve de desistir no Grande Prémio do Mónaco de 2021 depois da porca da roda dianteira ter ficado presa.

“Obviamente, houve um problema com a porca da roda”, disse Bottas após a corrida. “Algo a ser investigado para garantir que não aconteça novamente, acho que essa foi a principal lição que tirei hoje [sábado passado]. E também tive azar com o incidente na curva 1, em que tive alguns danos na asa dianteira. Na verdade, não foi um grande efeito, apenas uma ligeira subviragem em certas curvas, mas nada de especial”.

Depois de ter dito na pré-temporada que acreditava num melhor desempenho da Sauber em 2024, a primeira corrida não correu bem, mas Valtteri Bottas diz esperar que “o azar deste ano tenha acabado” no Barém.

Foto: Zak Mauger/ Stake F1 Team