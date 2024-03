GP Barém F1, Sergio Pérez: “foi uma ótima forma de começar a temporada” | AutoSport

Pérez explicou que sentiu algumas dificuldades quando trocou de pneus. “De composto para composto senti alguma falta de aderência e senti algumas questões com a travagem, o que não é fácil aqui, porque é um circuito de velocidade baixa, mas, como disse, tenho a certeza de que vamos analisar tudo isso esta noite e garantir que aprendemos com os dados”.

“Penso que era o máximo [2º lugar] que podíamos ter alcançado, foi uma corrida bastante complicada, que precisou de gestão de pneus. Penso que vamos aprender muito a partir da corrida desta noite, que foi importante para o campeonato”, disse o piloto mexicano no final da corrida no Barém. “No geral, foi uma ótima forma de começar a temporada”.

Sergio Pérez arrancou do quinto posto da grelha de partida, mas alcançou o segundo posto da classificação ainda antes do final da primeira metade da corrida do Grande Prémio do Barém, lugar que manteve até ao final das 57 voltas, terminando a 22.5s de Max Verstappen.

