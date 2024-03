GP Barém F1, Q1: Os dois Alpine e Sauber eliminados | AutoSport

Depois de Carlos Sainz ter terminado o derradeiro treino livre no topo da tabela de tempos, alcançando a marca de 1:30.824s e deixando Fernando Alonso, que também passou pela primeira posição, a 0.141s de diferença. Mas ainda mais importante, foi o facto de terminarem nove pilotos com uma margem menor de 0.5s, sete em 0.386s e com cinco equipas diferentes a ocuparem posições dentro do top 6.

Daniel Ricciardo foi o piloto mais rápido no treino inaugural, enquanto Lewis Hamilton liderou a tabela de tempos na segunda sessão.

Para os primeiros 18 minutos de qualificação, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Pierre Gasly foram os primeiros em pista, enquanto os restantes 16 pilotos ficaram na box nos instantes iniciais.

Com pneus médios ainda montados nos monolugares, Sainz terminou a sua primeira volta rápida com um melhor tempo do que Leclerc, ficando na frente da tabela de tempos com a marca de 1:31.208s, enquanto Pierre Gasly viu o seu tempo apagado. Assim, logo atrás de Sainz ficou Leclerc e Ocon, a 0.782s.

Quando os primeiros quatro pilotos terminaram as suas voltas rápidas, todos os restantes se encaminharam para o final do pitlane, criando uma fila de carros e uma saída demorada para entrar em pista com pneus macios.

Logo na primeira tentativa, as marcas de Alexander Albon e Nico Hülkenberg foram muito fortes, passando ambos pela liderança da tabela de tempos, mas Fernando Alonso bateu os seus registos, apesar de ter sido Lando Norris que passou para a primeira posição. Só que faltava terminar a volta Max Verstappen, que concluiu a sua volta em 1:30.031s, com uma margem de 0.112s.

Melhor que o neerlandês, apenas Carlos Sainz. O piloto espanhol da Ferrari, com composto macio, melhorou o seu anterior registo, que tinha sido feito com pneus médios, alcançando a primeira posição com 1:29.909s.

À entrada dos últimos 4 minutos do primeiro segmento da qualificação, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon e Pierre Gasly, demonstrando a falta de competitividade dos Alpine.

Para a última tentativa de voltas rápidas, apenas Sainz ficou na box, apesar de Leclerc não ter ficado satisfeito pela decisão da equipa em fazê-lo sair com um jogo novo de macios.

Lewis Hamilton ainda passou pelas posições de eliminação, mas o britânico melhorou o seu anterior registo subindo ao 10º posto, enquanto Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, algo surpreendente pelo ritmo que tinha demonstrado antes, e os dois pilotos da Alpine, Ocon à frente de Gasly, foram eles eliminados.