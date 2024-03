GP Barém F1, Nico Hülkenberg: “Temos uma base muito melhor para começar o ano” | AutoSport

Ainda assim, Hülkenberg considera que “pelo lado positivo é que o ritmo da corrida pareceu bastante razoável. Em comparação com os outros adversários do meio do pelotão, penso que estamos a lutar contra a Williams, Sauber e AlphaTauri [Visa Cash App RB], ou seja qual for o seu nome. Por isso, acho que consideramos isso positivo”.

O piloto alemão começou por abordar o toque logo após a partida, que o fez cair para o fundo do pelotão. “Infelizmente, foi muito frustrante e dececionante, em tudo muito semelhante ao cenário do ano passado na curva quatro. Foi simplesmente mau”.

Nico Hülkenberg tinha sido uma das surpresas na sessão de qualificação do Grande Prémio do Barém, mas um toque metros após a partida retirou qualquer possibilidade para o alemão conseguir um bom resultado para a Haas na primeira corrida da temporada.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI