GP Barém, F1: Nico Hülkenberg surpreendido com ritmo do segundo treino | AutoSport

Durante a segunda sessão de treinos do Grande Prémio do Barém, Nico Hülkenberg superou as expectativas ao garantir a sétima posição na tabela de tempos, desafiando as perspetivas iniciais expressas pelo chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu.

O sétimo tempo mais rápido do piloto alemão foi uma surpresa, especialmente tendo em conta os sentimentos iniciais relativamente às perspetivas competitivas da equipa.

A capacidade do piloto alemão para assegurar a sétima posição nos treinos reflecte a natureza imprevisível da Fórmula 1 e o potencial para as equipas excederem as avaliações iniciais. “Um ritmo um pouco inesperado”, comentou Hülkenberg, acrescentando que “não há razão para ficar demasiado entusiasmado e ambicioso agora, penso que houve algumas pessoas que não fizeram corridas com pouco combustível e que têm mais potencial. Portanto, vão ser margens curtas e interessante de ver”.

O piloto da Haas disse esperar “um pelotão com diferenças curtas na qualificação, como foi no ano passado, e provavelmente vai continuar a ser assim. Por isso, o mais pequeno erro ou uma volta com um erro, pode ter um grande impacto. Não tenho a certeza de qual será o nosso lugar, mas vamos dar tudo o que temos amanhã [hoje] e ver o que conseguimos”.

Foto: LAT Images/Haas