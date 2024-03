GP Barém F1: Max Verstappen gere vantagem com Pérez em segundo | AutoSport

Max Verstappen não teve a sua liderança em causa desde o arranque da corrida de abertura da temporada de 2024. O piloto neerlandês arrancou melhor do que Charles Leclerc e a partir desse momento construiu uma boa margem para o resto do pelotão. Atrás de si, as coisas foram um pouco diferentes.

Ainda na curva 1, logo após o apagar dos semáforos, Lance Stroll fez um pião e Nico Hülkenberg avisou a equipa que tinha danos na asa dianteira, confirmando-se depois que houve um toque entre ambos.

Carlos Sainz arrancou mal e viu Sergio Pérez a assumir o quarto posto, com o piloto mexicano a conseguir alcançar o terceiro posto mais tarde, ainda antes das paragens nas boxes, enquanto Charles Leclerc se queixava dos travões, sendo visível várias bloqueios à chegada às curvas. Antes disso, George Russell tinha ultrapassado Charles Leclerc e assumiu a segunda posição.

Na volta 6, Lando Norris ultrapassou Fernando Alonso na curva 1 e assumiu a sexta posição. O piloto espanhol perdeu pouco depois a posição para Oscar Piastri.

Depois das primeiras paragens, já com pneus duros, Pérez deixou Russell para trás e alcançou o segundo posto. O piloto britânico perdeu nova posição, depois de Carlos Sainz ultrapassar novamente Leclerc, uma vez que tinha saído do pitlane atrás do monegasco. O piloto espanhol passou de quinto para terceiro em poucas curvas.

Por isso, a meio da corrida, a classificação é a seguinte: