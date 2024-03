GP Barém F1, Max Verstappen: “Foi ainda melhor do que esperávamos” | AutoSport

A margem que o separou do resto dos concorrentes foi considerável. “É sempre muito especial ter este tipo de dias, porque não os temos muitas vezes, quando tudo corre na perfeição”, salientou Verstappen. “Fui um só com o carro e foi ótimo”.

“Inacreditável. Acho que hoje foi ainda melhor do que esperávamos. Acho que o carro esteve muito bem em todos os compostos, tivemos um bom ritmo e sim, foi muito agradável conduzir hoje. Não tivemos problemas e foi um ótimo começo de ano. Não podia ter sido melhor”, disse o tricampeão do Mundo de F1 após a corrida”.

Esta foi a 55ª vitória da carreira de Max Verstappen na Fórmula 1, começando a temporada de 2024 com uma demonstração de força. Além da enorme margem que o separou do resto do pelotão, Verstappen conquistou a pole position, triunfo na corrida e alcançou a marca mais rápida durante o Grande Prémio do Barém.

