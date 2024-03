GP Barém F1: Max Verstappen conquista a primeira pole position do ano | AutoSport

O campeão do Mundo em título respondeu ao andamento demonstrado pelos seus adversários nos treinos e nas duas anteriores fases da qualificação, mas alcançou a pole position para o primeiro Grande Prémio da temporada de 2024 da Fórmula 1. Esta foi a 33ª pole position do neerlandês, que registou a marca de 1:29.179s.

Após as primeiras voltas rápidas da fase decisiva da sessão de qualificação, Max Verstappen colocou-se no topo da tabela de tempos, com a marca de 1:29.421s, com pneus macios novos, seguido de Charles Leclerc com pneus usados, a 0.059s de diferença. Uma margem curta entre os dois, enquanto George Russell se colocou no terceiro posto, com uma desvantagem para Verstappen de 0.182s e Carlos Sainz no quinto, a 0.187s.

Fernando Alonso aproveitou quando os restantes nove pilotos que discutiram o Q3 estavam nas suas boxes, para sair para a pista e registar o seu tempo. O piloto espanhol alcançou o terceiro melhor tempo quando faltavam pouco mais de 3 minutos para se ficar a saber quem seria o primeiro da grelha de partida, ficando a 0.121s da marca de Verstappen com pneus macios novos.

Os dois pilotos da McLaren melhoraram os seus registos anteriores, mas Lando Norris manteve o sexto posto e Oscar Piastri subiu ao sétimo, mas quem também vinha a melhorar era Verstappen, ficando com a marca de 1:29.179s, com Leclerc a 0.228s, seguido de George Russell e Carlos Sainz. Sergio Pérez foi o quinto mais rápido, à frente de Alonso.

Lewis Hamilton e Nico Hülkenberg fecham os dez primeiros.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool