GP Barém F1, Lewis Hamilton: “mudei o carro para melhorar o ritmo de corrida” | AutoSport

O piloto da Mercedes esclareceu ainda que “é espantoso ver como todos estão tão próximos e penso que a posição do George é uma prova do trabalho que todos fizeram na fábrica e que finalmente nos deram um carro com que podemos lutar. Só não utilizei isso hoje quando fiz a alteração do set-up. Coloquei no carro algo que não tínhamos colocado nos últimos dois anos e esperava que corresse tudo bem. Decidi continuar assim e, sim, não foi necessariamente agradável de conduzir [na qualificação]”, concluiu.

Hamilton admitiu que “não me sentia confortável com o meu ritmo de corrida e por isso mudei o carro para melhorar. Veremos amanhã se é mesmo esse o caso, mas estou a tentar encontrar um bom equilíbrio para o ritmo de corrida. Há muita degradação nos pneus traseiros”.

Lewis Hamilton explicou a alteração na configuração do Mercedes W15, afastando-se da afinação usada por George Russell para a qualificação e que deu ao piloto britânico mais novo o terceiro posto da grelha de partida, enquanto Hamilton ficou 0,225 segundos atrás do companheiro de equipa.

