GP Barém F1: Lewis Hamilton foi o mais rápido no segundo treino, seguido de Russell | AutoSport

Numa segunda sessão muito diferente da primeira, as simulações de qualificação aconteceram a meio do treino livre 2 em vez de acontecer nos últimos minutos, cujas condições se assemelham mais às da qualificação. Assim sendo, os dois Mercedes terminaram o treino nos dois primeiros postos da tabela de tempos, liderando Lewis Hamilton com a marca 1:30.374s, seguido de George Russell, 0.206s atrás do seu companheiro de equipa.

Já com todas as marcas pessoais realizadas com pneus macios, Fernando Alonso alcançou o terceiro tempo mais rápido, seguindo-se Carlos Sainz e Oscar Piastri, enquanto Max Verstappen foi apenas o sexto, a 0.477s do tempo do britânico da Mercedes.

O surpreendente Nico Hülkenberg terminou a sessão com o 7º tempo mais rápido, à frente de Lance Stroll, Charles Leclerc e Sergio Pérez.

Lando Norris não fez uma volta de qualificação limpa no treino livre 2 e terminou a 2,2s da marca de Hamilton.

Ficou ainda mais confuso o cenário que nos espera para amanhã na qualificação, com uma tabela de tempos diferente daquela que vimos no treino matinal. Quem escondeu o jogo?

A segunda sessão de treinos começou à semelhança da primeira, com vários pilotos a rodarem em voltas rápidas, dividindo-se entre os pneus macios e médios.

Entretanto, Valtteri Bottas ultrapassou a linha de saída das boxes antes da sessão ter começado oficialmente, antes do semáforo verde, passando a ser investigado pelos comissários da FIA logo depois.

Sergio Pérez passou para o topo da tabela de tempos, com 1:31.629s., mas ainda antes do final dos dez primeiros minutos de treino, Lewis Hamilton passou para a frente com a marca de 1:30.751s, sendo depois seguido por Fernando Alonso, com uma diferença de 0.284s entre ambos.

Na sua primeira volta rápida, Max Verstappen saltou para o quarto posto, a 0.520s da marca de Hamilton.

Após os primeiros 20 minutos do treino, todos os pilotos que estavam em pista tinham pneus macios montados nos monolugares, já depois de Carlos Sainz passar para segundo com 1:30.769s, à frente de Oscar Piastri e Nico Hülkenberg, que com pneus macios novos rodou em 1:30.884s.

Enquanto isso, Hamilton melhorou o seu anterior registo, num ritmo mais alto por parte do britânico, com pneus novos no Mercedes W15.

Verstappen subiu apenas ao quarto posto, registando 1:30.851s , ficando a 0.477s de Hamilton com pneus novos macios. Depois disso acontecer, George Russell fez a Mercedes assumir o primeiro e segundo posto, ao terminar com 1:30.580s, ficando a 0.206s do seu companheiro de equipa.

Instantes depois, Fernando Alonso colocou o seu Aston Martin em terceiro com 1:30.660s, cerca de três décimos da marca de Hamilton.

Até ao final, os pilotos enveredaram por stints mais longos, com tempos mais lentos do que os efetuados anteriormente.

