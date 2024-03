GP Barém F1, George Russell: “será uma luta muito próxima entre todos, à exceção do Max” | AutoSport

O terceiro mais rápido na sessão de qualificação do Grande Prémio do Barém, George Russell, começou por salientar o “trabalho fantástico feito na fábrica para nos dar um melhor carro e uma boa base para desenvolver a partir daqui”. No entanto, o piloto britânico admite que “Max [Verstappen] ainda está na frente, nós ainda temos de recuperar o atraso, mas penso que quando olhamos para os nossos desempenhos nas qualificações dos últimos anos no Barém e o nosso ritmo de corrida, começar em terceiro amanhã é um bom resultado”.

Russell esclareceu que entre o teste da semana passada e a prova de abertura de temporada, “houve muito trabalho” para melhorar o ritmo de corrida do Mercedes W15. “Tivemos alguns pilotos muito bons a trabalharem em simulador, assim como eu e o Lewis [Hamilton] também voltamos ao simulador para encontrar melhores afinações. O tempo dirá se demos um salto competitivo, mas pensamos que não comprometemos o ritmo de qualificação com este trabalho e penso que será uma luta muito próxima entre todos, à exceção do Max”.

Para a corrida, Russell sublinha que a “Red Bull está tão forte neste momento” e que se houver uma oportunidade vai tentar agarrar a liderança do pelotão, com “o objetivo da corrida, para todos, é o segundo lugar, mas ninguém sabe, é a primeira corrida da temporada e pode acontecer alguma loucura”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA