GP Barém F1: George Russell considera Ferrari favorita em qualificação | AutoSport

George Russell lançou luz sobre as decisões que a Mercedes enfrenta na sua tentativa de contrariar o bom ritmo demonstrado pela Ferrari nos testes e no traçado do Circuito Internacional do Barém. Russell salientou que a escolha com que a Mercedes se confronta está longe de ser simples, sublinhando a complexidade envolvida na formulação de uma estratégia para competir com os seus rivais.

O piloto deu a entender o delicado equilíbrio que a equipa tem de encontrar, pesando vários factores para otimizar o seu desempenho no circuito do Barém. Com a Ferrari a ser uma ameaça, o processo de tomada de decisões da Mercedes torna-se uma tarefa complexa, tendo em conta fatores como a estratégia de corrida, a gestão dos pneus e o desempenho geral do carro.

“Penso que na qualificação, vão estar definitivamente lá no topo, como se tem visto há vários anos, a Ferrari tem sido sempre muito forte na qualificação”, disse Russell na antevisão do GP de abertura de temporada. “Não sei quantas pole positions tiveram no ano passado, tiveram muito mais do que vitórias quando se olha para as estatísticas, e sabem que precisam de melhorar o ritmo de corrida, mas sabemos que os pontos são somados no domingo, por isso temos definitivamente um carro de corrida mais rápido e deixamos claro, depois dos testes, que estamos a tentar melhorar as nossas prestações na qualificação, mas não sabemos se vamos conseguir dar esse salto este fim de semana”.

O piloto da Mercedes deu conta que “três dias [de testes] foi muito pouco, e ainda sentimos que temos muito a aprender sobre o carro, há muitos mais testes que gostaríamos de fazer e esta é a decisão que tem de ser tomada. Vamos tentar maximizar o primeiro fim de semana de corrida, ou queremos continuar a fazer esses testes com base no que aprendemos, porque isso pode ajudar em corrida? Não é uma decisão fácil”, concluiu o britânico.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes