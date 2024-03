GP Barém F1: Fernando Alonso surpreendido e satisfeito com a boa prestação na qualificação | AutoSport

Fernando Alonso expressou satisfação e, ao mesmo tempo, surpresa depois de garantir a sexta posição na grelha de partida para o Grande Prémio do Barém na sessão de qualificação realizada ontem. O piloto da Aston Martin admitiu ter dúvidas sobre o ritmo do AMR24 em qualificação, após os resultados do teste da semana passada, mas ficou contente por ver o carro mais competitivo durante o fim de semana de corrida.

Fernando Alonso completou a sua melhor volta no terceiro segmento da qualificação em 1:29.542s, ficando muito próximo da marca de Sergio Pérez, no quinto posto da grelha de partida, e ficou a apenas meio décimo de George Russell em terceiro.

“Foi uma boa surpresa”, explicou Alonso após a qualificação. “Depois dos testes, tínhamos algumas dúvidas em termos de ritmo de qualificação”. No entanto, o piloto espanhol percebeu que “nos treinos livres, era um carro diferente este fim de semana, sentimo-nos mais competitivos”. Ainda que estivesse com algumas dúvidas e a Aston Martin ter sido mais cautelosa “na qualificação quanto às nossas possibilidades, sentimo-nos bastante competitivos na Q1, na Q2 e depois na Q3”, salientou. Alonso diz-se “extremamente feliz” por ter terminado a qualificação próximo “com a Ferrari, à frente de Hamilton, juntamente com os McLaren”.

O piloto da Aston Martin sublinhou a melhor afinação do AMR24 para este fim de semana, resultando num “nível extra de confiança no carro”, como “o aspeto positivo deste fim de semana”.