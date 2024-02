GP Barém F1: Daniel Ricciardo inicia temporada com o melhor registo no treino livre 1 | AutoSport

Arrancou oficialmente a temporada de 2024 do mundial FIA de Fórmula 1, com Daniel Ricciardo na liderança da tabela de tempos após a primeira hora de treinos livres do Grande Prémio do Barém, com a marca de 1:32.869s, apesar das condições da sessão inaugural não representarem as que pilotos e equipas encontrarão na qualificação ou corrida. O piloto australiano foi o mais rápido do treino com pneus macios montados no Visa Cash App RB VCARB-01, batendo neste particular Lando Norris por 0.032s, seguindo-se ainda Oscar Piastri e Yuki Tsunoda.

Fernando Alonso alcançou o quinto posto da tabela de tempos da sessão inaugural da temporada de 2024, realizando a volta mais rápida de um monolugar com pneus médios montados, num bom esforço do piloto espanhol, que teve atrás de si Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas fechou o top 10, com a sua melhor marca a ser realizada com pneus macios.

Enquanto Max Verstappen teve algumas queixas sobre o comportamento do RB20 durante toda a sessão, apenas Ricciardo, Norris, Piastri, Tsunoda, Bottas e Zhou Guanyu usaram pneus macios durante os primeiros 60 minutos da temporada de 2024, com o piloto chinês da Sauber a não tirar muito partido do composto mais rápido da Pirelli, terminando o treino com o 15º tempo, tendo algumas questões com os travões do C44.

A Haas terminou com os seus dois pilotos no fundo da tabela de tempos e Esteban Ocon também terminou insatisfeito com o desempenho do A524 da Alpine, terminando no 17º posto, sendo seguido por Pierre Gasly. Ainda assim, foi Hülkenberg quem completou o maior número de voltas, terminando o treino com 27 voltas.

De destacar ainda, o facto dos primeiros 14 pilotos terem ficado separados por menos de um segundo. Veremos se no segundo treino livre as curtas margens se mantêm.

Os primeiros minutos do treino livre 1 foram intensos, com muitas voltas rápidas a serem registadas pela maioria dos pilotos, começando os pilotos da Mercedes com os melhores tempos, seguindo-se os dois Ferrari até que Max Verstappen assumiu a liderança, ainda dentro dos primeiros 15 minutos de treino e com pneus médios com a marca de 1:33.900s. Sergio Pérez ficou a 0.084s do seu companheiro de equipa, até que Lewis Hamilton melhorou o seu anterior tempo por volta, ficando a apenas 0.025s do neerlandês.

À passagem para os restantes 45 minutos, George Russell voltou a melhorar a sua marca, passando para a frente da tabela de tempos com 1:33.749s, mas Verstappen e Alonso vinham a fazer os melhores tempos nos setores iniciais nas suas voltas. O piloto espanhol da Aston Martin foi o mais rápido no primeiro setor, mas foi caindo à medida que a volta avançava e ficou com o quinto posto, enquanto o neerlandês reassumiu a liderança, apesar de se queixar com as passagens de caixa do Red Bull RB20.

O tempo de referência passou a ser 1:33.535s, depois de Max Verstappen terminar a sua volta rápida, passando a sessão para uma fase mais calma, com mais carros parados na box do que em pista. Nessa altura, a cinco minutos da segunda metade do treino, os dois carros da Haas ocupavam as últimas posições – Kevin Magnussen à frente de Nico Hülkenberg – com um programa para o treino muito diferente dos restantes concorrentes, enquanto 8 pilotos estavam separados no cimo da tabela de tempos por menos de um segundo. Entre Verstappen e Lando Norris a diferença era de 0.971s.

Se grande parte dos carros estavam parados nas boxes, Oscar Piastri passou para a liderança da tabela de tempos, com 1:33.113s, com pneus macios montados no McLaren MCL38. O piloto da equipa de Woking era o mais rápido quando a sessão se encaminhou para os últimos 30 minutos.

A 27 minutos do final da sessão inaugural, Lando Norris respondeu ao seu companheiro de equipa, terminando a sua volta rápida com 1:32.901s, também com pneus macios, passando a ter uma vantagem de 0.212s para o australiano.

Yuki Tsunoda, que era 12º até aos últimos 25 minutos, montou pneus macios no VCARB-01 da Visa Cash App RB para concluir o primeiro setor com a melhor marca da sessão (até aquela altura) e assumindo o terceiro lugar da tabela de tempos, ficando a 0.282s de Norris.

A equipa italiana ainda colocaria Daniel Ricciardo no topo da tabela de tempos, batendo a marca do seu antigo companheiro de equipa na McLaren, passando a referência a estar em 1:32.869s, realizada a volta com pneus macios.

Também com pneus macios, Valtteri Bottas colocou-se dentro do top 10, a menos de 15 minutos do final do treino, no nono posto a 0.485s do tempo de Daniel Ricciardo, mas Zhou Guanyu ficou aquém desta marca. O piloto chinês era 13º com uma margem de 1.054s para o topo da tabela de tempos.

Ainda com pneus médios montados no Aston Martin AMR24, Fernando Alonso realizou a volta mais rápida da sessão com aquele composto, subindo ao quinto posto com a marca de 1:33.193s, a 0.324s do tempo de Ricciardo.

Até ao final do primeiro treino os pilotos realizaram mais voltas, mas alterações profundas na tabela de tempos. Recordamos que a sessão foi realizada em condições que não se vão verificar na qualificação ou corrida.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA