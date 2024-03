GP Barém F1: Daniel Ricciardo criticou atitude arriscada de Tsundoa depois da corrida | AutoSport

A corrida do Grande Prémio do Barém foi palco de um momento mais tenso entre os colegas de equipa da Visa Cash App RB, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, com o australiano a dizer que o momento que o japonês protagonizou depois da corrida terminada, e no seguimento de uma ordem da equipa, mostrou a sua “imaturidade”.

Tsunoda expressou a sua insatisfação quando recebeu instruções para deixar Ricciardo passar e já depois de terminada a corrida, bloqueou a travagem do seu VCARB-01 à frente do carro do seu companheiro de equipa, quando ambos iam para o pitlane. Questionado depois da corrida sobre a razão pela qual Tsunoda se aproximou tanto do seu carro, Ricciardo disse: “Não sei. Comuniquei pelo rádio e tentei manter a calma. Estou a ser muito razoável neste momento, mas vamos chamar-lhe imaturidade”, disse ao F1.com. “É óbvio que ele está frustrado com a ordem de equipa, mas sejamos realistas, isto foi algo de que falámos antes da corrida. Era muito provável que eu fosse usar pneus macios no final da corrida. Por isso, ele sabia que havia uma hipótese de eu ter mais ritmo no final e ele poder receber a ordem”.

Daniel Ricciardo recordou ainda que a troca aconteceu quando ambos estavam fora dos pontos e permitia à equipa ter uma “oportunidade de ter pelo menos um carro nos pontos”.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool