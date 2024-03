GP Barém F1, Carlos Sainz: “um bom passo em frente em comparação com o ano passado” | AutoSport

Carlos Sainz foi o terceiro classificado do Grande Prémio do Barém, apesar de uma partida menos bem conseguida. Teve de ultrapassar Charles Leclerc e George Russell para alcançar os lugares do pódio na primeira corrida da temporada de 2024.

“A partida não foi a ideal, mas a partir daí geri bem os pneus e consegui manter o meu ritmo”, disse Sainz logo após a corrida. “Ultrapassei dois ou três carros a caminho do pódio e, depois, consegui acompanhar o Red Bull no fim, o que foi uma agradável surpresa”.

No entanto, o piloto espanhol salienta que, apesar de ser “um bom passo em frente em comparação com o ano passado”, ainda não foi “suficiente”. Sains explicou ainda que com os pneus duros “no nosso carro sentimo-nos um pouco mais confortáveis porque aquece menos, degrada menos. É um pneu um pouco mais complicado de aquecer com a frente a bloquear, mas depois, podemos forçar mais o andamento. Na Red Bull vimos diferentes estratégias, mas penso que essa é também a beleza da F1 e, sim, pudemos brincar um pouco com a estratégia hoje”.

Na próxima semana a F1 está na Arábia Saudita. “Será o primeiro circuito diferente com o novo carro de 2024, por isso vai ser uma surpresa para todos. Espero que carros como o McLaren e o Red Bull, que no ano passado foram muito bons em circuitos de alta velocidade, sejam competitivos, mas o nosso carro também melhorou em alta velocidade, por isso esperamos ser mais fortes”, disse o piloto da Ferrari.