GP Barém F1: Carlos Sainz foi o mais rápido no derradeiro treino | AutoSport

A última sessão de treinos do Grande Prémio do Barém confirmou as curtas margens entre todo o pelotão e a dificuldade que é saber o cenário que podemos ter mais logo na qualificação. Carlos Sainz colocou-se no topo da tabela de tempos, alcançando a marca de 1:30.824s, deixando Fernando Alonso, que também passou pela primeira posição, a 0.141s de diferença. Mas o que temos de ter em consideração é todo o panorama do pelotão, em que terminaram nove pilotos em menos de 0.5s, sete em 0.386s e com cinco equipas diferentes a ocuparem posições dentro do top 6.

Promete muito a sessão de qualificação de mais logo, apesar das condições deste treino serem, à semelhança do que aconteceu ontem com o treino livre 1, diferentes daquelas que os pilotos terão para conseguirem um lugar na Q3 e decidir o primeiro pole sitter da temporada de 2024.

O composto de pneus mais usado na terceira sessão de treinos foi o macio, mas Max Verstappen e Sergio Pérez foram os únicos que experimentaram os pneus duros, com programas diferentes entre os dois. Ao mesmo tempo, a Red Bull decidiu ter os dois pilotos muito tempo parados na box. Quando estes regressaram à pista estiveram entre os mais rápidos, mas conforme os adversários foram melhorando os seus tempos, Verstappen caiu para terceiro (+0.238s) e Pérez (+0.424s) para oitavo.

Charles Leclerc tentou alcançar o seu companheiro de equipa da Ferrari, mas apesar de um último esforço não foi além do quarto posto, ficando a 0.270s de Sainz, sendo seguido de Lando Norris (+0.294s) e George Russell (+0.366s), que esteve mais rápido do que Lewis Hamilton no derradeiro treino, que terminou fora do top 10.

Oscar Piastri, com uma diferença de 0.386s para Sainz ficou à frente de Pérez, enquanto Nico Hülkenberg mostrou novamente um bom ritmo, alcançando o nono posto da tabela de tempos (+0.454s) e Lance Stroll fechou os dez primeiros, ficando a 0.572s do melhor tempo da sessão.

Sem surpreender, a terceira sessão de treinos começou sem qualquer piloto em pista, uma vez que as condições da pista não eram representativas em comparação com a qualificação e a corrida. Com a maioria dos pilotos nas boxes, foi Lewis Hamilton foi o primeiro a fazer-se à pista.

Com pneus macios, Hamilton alcançou o tempo por volta em 1:32.733s. Instantes depois, Carlos Sainz, também com pneus macios, registou 1:32.762s, mas foi Charles Leclerc, com o mesmo composto, a passar para liderança da tabela de tempos com 1:32.677s.

Para demonstrar que estes primeiros tempos não eram representativos de qualquer simulação de qualificação, Kevin Magnussen bateu a marca de Leclerc. Lance Stroll também passou pela primeira posição, ao melhorar o tempo que o dinamarquês da Haas tinha alcançado.

Ao mesmo tempo que Sergio Pérez se queixou sobre as passagens de caixa no RB20, algo que aconteceu ontem a Max Verstappen, George Russell passou a liderar a tabela de tempos, com a marca 1:31.821s. O neerlandês da Red Bull, com pneus duros como o seu companheiro de equipa, estava num programa diferente em pista, sendo os únicos dois pilotos a experimentarem este composto nessa fase da sessão.

Com pneus macios, Fernando Alonso alcançou a marca mais rápida da tabela de tempos ainda antes do treino alcançar os trinta minutos, registando 1:31.582s.

Pouco depois, foi visível algum fumo a sair do escape do MCL38 de Oscar Piastri.

Enquanto os dois pilotos da Red Bull paravam na box, depois de programas diferentes entre eles – Verstappen completou seis voltas com o mesmo jogo de duros e Pérez rodou 2 conjuntos diferentes por apenas 3 voltas cada – Yuki Tsunoda colocou o seu nome como o piloto mais rápido no setor intermédio, alcançando o quarto tempo mais rápido da tabela de tempos (+1.204s de Alonso) quando faltavam cerca de 26 minutos.

Depois de apenas ter estado em pista com pneus duros, Pérez regressou ao asfalto com um jogo novo de macios para os últimos 20 minutos de sessão. O piloto mexicano baixou logo a marca mais rápida do primeiro setor que pertencia a Alonso, seguindo-se o mesmo cenário no intermédio, colocando-se no topo da tabela de tempos no final da volta, com 1:31.248s.

Ao mesmo tempo que Max Verstapppen melhorava o tempo do seu companheiro de equipa no setor inicial, com pneus novos macios, Alexander Albon terminava uma volta rápida que lhe dava o sexto posto naquela altura, queixando-se no final que lutou sempre por não sobreaquecer o composto macio no Williams FW46.

Quando Verstappen terminou a sua volta rápida, com o melhor registo nos dois primeiros setores, alcançou a primeira posição da tabela de tempos, baixando em 0.186s a marca de Pérez, passando a referência a ser de 1:31.062s.

Entrando a sessão nos últimos 15 minutos, os tempos começavam a melhorar, com Alonso a regressar à liderança da tabela de tempos, com a marca 1:30.965s, deixando o neerlandês da Red Bull a 0.097s e com o melhor registo no último setor.

Também Lando Norris, colocou o seu nome ao lado do melhor tempo no setor intermédio, subindo ao terceiro posto da tabela de tempos no final dessa volta, ficando a 0.153s de Alonso. Russell bateu o tempo de Alonso no último setor, mas não conseguiu uma volta mais rápida, ficando pelo quarto posto, a 0.225s do topo da tabela.

Também no fundo do pelotão os tempos iam melhorando. Pierre Gasly deixou a 20º posição, mas não foi além do 16º tempo, enquanto Nico Hülkenberg saltou das posições mais baixas da tabela de tempos para a 7ª posição, com 1:31.278s.

Pouco depois, Carlos Sainz assumiu a liderança da tabela de tempos, passando a ser o tempo de referência 1:30.824s, batendo o anterior registo do compatriota Alonso.

Também Charles Leclerc melhorou o seu registo, mas foi mais rápido do que o companheiro de equipa apenas no setor intermédio da sua volta, terminando-a com o quarto tempo mais rápido, a 0.270s, quando faltavam apenas 3 minutos para o final do treino, queixando-se o monegasco de ter sido complicado fazer a curva 2. Num último esforço, Leclerc terminou a sua volta sem conseguir melhorar o seu tempo.