GP Barém F1, a desilusão: Visa Cash App RB | AutoSport

Podia-se englobar a Alpine na desilusão do Grande Prémio do Barém, mas a equipa francesa já mostrava sinais que não se devia esperar muito do seu desempenho no início da temporada, enquanto que por outro lado as expectativas sobre o desempenho da renovada equipa de Faenza, agora denominada de Visa Cash App RB, para a primeira prova do ano eram altas. Da imagem traçada desde o teste de pré-temporada até ao que mostraram durante os treinos livres do Grande Prémio do Barém, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda pareciam estar entre os pilotos que lutariam pelos pontos no sábado.

No entanto, a corrida de abertura de temporada provou ser desafiante para a Visa Cash App RB, especialmente no disputado ‘segundo pelotão’. Com muitos carros na luta pelo 11º, a equipa enfrentou uma concorrência intensa, que resultou no final numa situação tensa entre os pilotos que precisa de ser resolvida.

Apesar de um início promissor de Tsunoda, que chegou ao 10º posto numa primeira fase da corrida, a equipa teve dificuldades em manter as posições na parte final da prova. Mesmo com o carro de Ricciardo equipado com um novo jogo de pneus macios para o último ‘stint’ e a ordem de equipa para a troca de posições entre os dois piloto da equipa, que levou Tsunoda a ficar desagradado e ao desentendimento depois da corrida terminar, este foi incapaz de ultrapassar Kevin Magnussen, contentando-se a equipa com o 13º e 14º postos. Laurent Mekies, que cumpriu a sua primeira corrida como chefe de equipa da Visa Cash App RB, admitiu a necessidade de rever como tirar mais desempenho do VCARB-01, um monolugar que parece ter potencial para lutar por pontos.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino