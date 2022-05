GP Barcelona F1: Tradição dita duas paragens na pista catalã | AutoSport

A Pirelli irá levar para Barcelona os três compostos mais duros da sua gama. A exigência do traçado catalão tem levado as equipas a optar por estratégia de duas paragens, algo que se espera também para este ano.

A Pirelli traz os pneus mais duros e é uma escolha bastante simples – a mesma do ano passado, embora utilizando uma nova família de pneus – sendo as exigências do circuito de Barcelona extremamente bem conhecidas dos testes e das corridas anteriores. Estas incluem a longa Curva 3, bem como a Curva 9: curvas muito exigentes para os pneus.

As equipas estiveram em Barcelona ainda em Fevereiro, há três meses, para testes de pré-época. Contudo, há três grandes diferenças a considerar: primeiro, as equipas concentraram-se em testar compostos no meio da gama, na altura, em vez dos duros; segundo, as condições meteorológicas eram muito mais frescas; e terceiro, os novos carros estavam na sua especificação de lançamento mais básica. Os carros avançaram consideravelmente desde então, e vai ser interessante ver até que ponto essa melhoria é realmente significativa com as últimas atualizações.

Sendo Barcelona um circuito muito utilizado, não vai haver uma enorme quantidade de evolução da pista esperada ao longo do fim-de-semana, graças a uma agenda preenchida de corridas de apoio também. As temperaturas devem ser altas, aumentando as exigências colocadas sobre os pneus. A pista em si mantém-se inalterada em relação ao ano passado, quando a Curva 10 foi modificada, aumentando ligeiramente a extensão total do circuito.

A estratégia vencedora do ano passado foi uma estratégia de duas paragens, a abordagem tradicional a Barcelona, com o piloto da Mercedes Lewis Hamilton a triunfar a partir da pole, utilizando uma estratégia macios-médios-médios. A estratégia macios-médios-macios foi utilizada por todos os pilotos do segundo ao oitavo lugar.