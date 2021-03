GP Bahrein F1, Valtteri Bottas: “temos muito trabalho se quisermos lutar pela pole e vitória”

Lewis Hamilton é de opinião que a Mercedes melhorou entre os testes e os dois primeiros treinos livres do GP do Bahrein de F1, mas Valtteri Bottas queixou-se que o Mercedes W12 estava “inguiável” no primeiro segundo treino livre.

Após um difícil teste de pré-época para a Mercedes, as coisas não correram mal neste primeiro dia, exceção feita ao segundo treino livre de Bottas: “A última série longa que fizemos foi bastante inconsistente, e eu não conseguia fazer boas voltas, e o carro, por vezes sentia-o inguiável. É um pouco confuso, mas ainda é sexta-feira e é por isso que temos treinos livres”.

Se necessário fosse das dificuldades dos Mercedes, na Curva 4, num total de nove voltas apagadas por violações dos limites da pista, seis delas foram para os Mercedes. Cinco para Bottas e uma para Hamilton: “Penso que a inconsistência no equilíbrio, especialmente na traseira do carro, foi um grande [problema nos testes], e em termos de abordagem de afinação tentámos torná-lo melhor. Senti-me melhor do que nos testes em termos de como o carro se sente, o que é bom, mas ainda não é bem o que eu gostaria. Pelo menos foi um dia sem problemas, mas penso que ainda temos muito trabalho para fazer se quisermos lutar pela pole e pela vitória”.