GP Bahrein F1, Valtteri Bottas: “Não sei onde o Hamilton foi mais rápido…”

Valtteri Bottas voltou a ficar atrás do seu colega de equipa. O finlandês da Mercedes fez um tempo de 1:27.553s, ficando a 0.289s do tempo de Hamilton, conquistando a segunda posição na qualificação do Grande Prémio do Bahrein.

No final, Bottas não sabia explicar o porquê de Hamilton ser mais rápido: “Não sei onde ele foi mais rápido e isso também é um problema. Eu estive bem, mas o tempo no fim não resultou. É estranho. Não posso dizer muito mais porque não achei que houvesse um problema”.

“Há sempre umas coisas, mas conseguimos ficar com a primeira fila da grelha para a Mercedes. Estamos bem e o nosso ritmo de corrida está bom”, afirmou Bottas.