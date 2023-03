GP Bahrein F1: Valtteri Bottas foi o melhor do ‘segundo pelotão’ | AutoSport

Valtteri Bottas foi o piloto que liderou o pelotão depois das quatro equipas da frente. O piloto finlandês esteve sempre mais competitivo do que os restantes pilotos que lutaram pelas restantes posições pontuáveis e conseguiu manter uma vantagem preciosa para o ímpeto final de Pierre Gasly, depois de uma bom arranque que o colocou em boa posição para o resto da corrida. Bottas não teve a companhia de Zhou Guanyu, que esteve todo o fim de semana muito perto do que fazia o seu companheiro de equipa, mas foi uma corrida encorajadora para a Alfa Romeo.

A equipa suíça mostrou ter um carro bem equilibrado tanto em qualificação como em corrida, mas num pelotão tão compacto, parece ser possível hoje terminarem nos pontos e na próxima corrida terminarem no 14º ou 15º posto. Esta é uma das maiores incógnitas da nova temporada da Fórmula 1 e parece que quem lidera o chamado ‘segundo pelotão’ pode mudar de corrida para corrida.