GP Bahrein F1: Três equipas da frente em 0,21s…

Vem aí o terceiro treino livre e a qualificação e por isso vamos ver como estamos em termos de performance pura. Claro que ainda se realizaram apenas treinos livres, mas já deu para aprender alguma coisa.

A primeira conclusão, forçosamente provisória, é que o ritmo de pré-época da Red Bull parece ser real. A sua forma impressionante nos treinos de sexta-feira, no seguimento de um bom teste de pré-época, sugere que estão na frente de todos. Mas os números não dizem isso com clareza.

Na verdade, os dados indicam que a Red Bull e a Mercedes estão virtualmente ‘empatadas’ em stints curtos. A margem é tão curta que pode ‘cair’ para qualquer lado.

A única coisa que sabemos para já é que a Mercedes precisa de se esforçar mais para atingir o que tem conseguido em termos de registos, enquanto a Red Bull está mais confortável, por isso pode ter algo mais no carro para dar…

Mas a F1 não é só Red Bull e Mercedes. A McLaren não anda longe, dista em teoria cerca de 0.2s e logo a seguir está a Ferrari, mais 0.2s atrás da McLaren. Muito igual está, a Alpha Tauri, a comprovar o grande momento da Honda, e a boa inspiração na construção do AT02.

A Aston Martin surge a seguir, dois décimos mais atrás, e a Alfa Romeo não está longe.

A partir daí, as maiores diferenças, sendo que a Alpine está ainda longe, isto para não falar da Williams e Haas que este ano parece mesmo ter reservado para si a causa do pelotão.