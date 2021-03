GP Bahrein F1: Top 10 dos melhores ‘onboard’

Houve um pouco de tudo no Grande Prémio do Bahrein do passado domingo, anquele que foi um excelente início para a nova temporada de F1, com Lewis Hamilton e Max Verstappen numa luta titânica pela vitória.

Mas houve muita ação em Sakhir. Alguns foram bem sucedidos com grandes impulsos, enquanto outros fizeram as parangonas pelas razões erradas na pista. Mas houve ação das luzes à bandeira de xadrez.

