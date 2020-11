GP Bahrein F1, TL3: Max Verstappen foi o mais rápido

Na terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Bahrein Max Verstappen quebrou o domínio de Lewis Hamilton. O holandês da Red Bull Racing fez um tempo de 1:28.355s, sendo mais rápido do que Hamilton por 0.263s. Valtteri Bottas completou os três primeiros a 0.366s da frente.

Esta terceira sessão de treinos livres viu os pilotos focarem-se em simulações de qualificação. Verstappen foi o mais rápido, deixando ‘no ar’ a possibilidade de uma qualificação interessante, pois o RB16 do holandês e os W11 trocaram vários tempos mais rápidos. Alex Albon, após ter de trocar o chassis do seu RB16 devido ao acidente no TL2, terminou o TL3 na quarta posição, mas a mais de meio segundo do companheiro de equipa.

Na Mercedes, Hamilton voltou a ser mais rápido do que Bottas. O britânico terminou na segunda posição, a 0.263s do tempo mais rápido, mas ao que parece o W11 do campeão mundial está com problemas de direção. Já Bottas completou os três primeiros, ficando a 0.366s da frente e a 0.103s do seu colega de equipa.

Lewis Hamilton is parked at the end of the pit lane with a problem, his team had to run over to retrieve him#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/KepkcqJUJT — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

Na luta pelo terceiro lugar do Campeonato de Construtores temos a Racing Point, a McLaren, a Renault e a Ferrari. Neste TL3, a McLaren foi quem esteve melhor. Carlos Sainz e Lando Norris foram quinto e sétimo, respetivamente. Na Racing Point, Lance Stroll conseguiu bater Sergio Pérez pela nona posição. Apesar disso, os Racing Point ficaram a cerca de dois décimos de segundo do melhor dos McLaren.

Na Renault, ambos os R.S.20 ficaram fora dos dez primeiros. Daniel Ricciardo foi o melhor com a 11º posição, enquanto Esteban Ocon terminou o TL3 na 12º posição. Também a Ferrari colocou os seus carros fora dos dez primeiros, tal como no TL1 e TL2. Sebastian Vettel foi o mais rápido, terminando na 13º posição e Charles Leclerc terminou na 15º posição Ambos os Ferrari ficaram a mais de meio segundo do tempo mais rápido de Verstappen.

No final da grelha, Nicholas Latifi foi o mais lento em pista neste TL3. O canadiano da Williams fez um tempo de 1:30.917s, ficando a 2.562s do tempo mais rápido de Verstappen.