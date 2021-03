GP Bahrein F1, TL2: Novamente Max Verstappen na frente

A segunda sessão de treinos livres ficou marcada por alguns incidentes, piões e uma saída algo forte de Kimi Raikkonen, mas houve algo que não mudou: Max Verstappen (Red Bull RB16B/Honda) foi novamente o mais rápido em pista, batendo Lando Norris (McLaren MCL35M/Mercedes) por 0.095s, com o inlgês a ter uma ligeira saída durante a sessão. Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) foi terceiro a 0.280s na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), que terminou a sessão a 0.280.

As primeiras conclusões são simples, findo o primeiro dia a ‘sério’ da F1 2021. A Red Bull está forte como se esperava, a Mercedes ainda anda à procura do melhor caminho para o W12, mas está a rodar a um nível alto e confirma-se que a McLaren se está a dar muito bem na sua nova vida com o motor Mercedes. O MCL35M parece ter nascido bem e a equipa está a dar sinais de ser neste momento a terceira força do plantel.

Boas notícias também do lado da Ferrari, que mostrou no dia de hoje nada ter a ver com a equipa que terminou 2020. Tudo isto são boas notícias para a F1.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi quinto, na frente de Daniel Ricciardo (McLaren MCL35M/Mercedes) com um surpreendente sétimo lugar de Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT02/Honda).

Lance Stroll (Aston Martin AMR21/Mercedes) foi oitavo e começou a dar um ar de sua graça da Aston Martin, com Pierre Gasly (AlphaTauri AT02/Honda) em nono, na frente de Sergio Pérez (Red Bull RB16B/Honda), com o mexicano claramente ainda à procura de um melhor conformto com o seu novo monolugar. Para já está a 0.656s de Verstappen, e o mais curioso é que 15 carros cabem em apenas um segundo.

Esta sessão, como se sabe já dá melhores sinais, mas só mesmo amanhã se tiram mais algumas dúvidas, especialmente na qualificação.

Esteban Ocon (Alpine A521/Renault) foi 11º na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF21) com Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo C41/Ferrari) a mostrar um bom momento da Alfa Romeo, e seu, também. Sebastian Vettel (Aston Martin AMR21/Mercedes) foi 14º na frente de Fernando Alonso (Alpine A521/Renault), com Kimi Räikkönen (Alfa Romeo C41/Ferrari) a ter esta tarde uma saída de pista. O finlandês bateu na parede com ambas as extremidades do seu carro, arrancando a sua asa dianteira e danificando a traseira, mas foi capaz de escapar ao incidente e voltar lentamente para as boxes.

George Russell (Williams FW43B/Mercedes) foi 17º na frente de Mick Schumacher (Haas VF-21/Ferrari), Nicholas Latifi (Williams FW43B/Mercedes) e Nikita Mazepin (Haas VF-21/Ferrari).

Os três últimos, a um segundo de Russell, e a 2.5s da frente.

Esta sessão é mais fidedigna, porque se realizou numa hora semelhante ao que vai suceder na qualificação e corrida.

Houve vários pilotos que viram os registos das suas voltas apagados por terem excedido os limites da pista.

Na segunda metade da sessão, os registo já não caíram porque o plantel passou à tradicional recolha de dados de ´series longas de voltas, embora numa janela muito mais pequena, graças à redução do tempo destes treinos livres, que em 2021 passam a ter apenas 60 ao invés dos 90 minutos habituais. Mais informação assim que possível.