GP Bahrein F1, TL2: Max Verstappen na frente a meio da sessão

A meio da segunda sessão de treinos livres, novamente a Red bull na frente com Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) 0.095s na frente de Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M) com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) em terceiro a 0.235s da frente.

Seguem-se Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), a 0,280s do mais rápido em pista até aqui com Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12), logo a seguir a 0.371s.

Boa prestação de Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02) com o sétimo lugar provisório, Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) está apenas em décimo, o melhor Alpine o de Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) em 11º, Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21) é 14º no melhor Aston Martin. Os tempos serão mais fiáveis no final da sessão.