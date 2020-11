GP Bahrein F1, TL2: Lewis Hamilton volta a ficar na frente

No Bahrein, a segunda sessão de treinos livres já foi durante a noite. Nesta sessão, Lewis Hamilton foi o mais rápido com um tempo de 1:28.971s, seguido de Max Verstappen, que colocou o seu RB16 na segunda posição a 0.347s. Atrás do holandês ficou Valtteri Bottas, a 0.0365s do seu colega de equipa.

Na Mercedes, Hamilton voltou a ser o mais rápido numa sessão de treinos livres. O campeão mundial fez um tempo de 1.28.971s, com os pneus macios, para ficar no topo da tabela. O britânico trabalhou apenas com os pneus macios, tendo feito mais do que as seis voltas rápidas obrigatórias com o composto de 2021 fornecido pela Pirelli. Já Bottas voltou a ficar atrás de Hamilton, desta vez na terceira posição, a mais de três décimos do companheiro. O finlandês efetuou o mesmo trabalho de pneus que Hamilton, dando prioridade aos macios.

Max Verstappen melhorou a sua marca do TL1. Depois de ter tido problemas no RB16 na primeira sessão, o holandês foi o segundo mais rápido neste segunda sessão, ficando a 0.347s de Hamilton. Ao contrário dos Mercedes, Verstappen esteve a trabalhar com os pneus médios. Alex Albon não terminou o TL2. O piloto tailandês, a cerca de 45 minutos do final da sessão, saiu de pista e acabou por levar o RB16 ao muro da curva 15, danificando-o. Apesar do impacto violento, Albon saiu pelo seu próprio pé e aparenta estar bem. Apesar disto, Albon fechou os dez primeiros no TL2.

Sergio Pérez voltou a ser o melhor do ‘segundo pelotão’. O piloto da Racing Point foi o quarto mais rápido neste TL2, dando bons indicadores de que a luta com Daniel Ricciardo vai ser renhida. Lance Stroll terminou este TL2 na oitava posição, a 0.468s do colega de equipa.

Na Renault, Daniel Ricciardo melhorou a sua prestação no TL2. O australiano colocou o R.S.20 na quinta posição, antevendo uma boa luta com Pérez, com os dois a ficarem separados por 0.059s. Esteban Ocon foi o 11º mais rápido nesta segunda sessão.

Na McLaren, Lando Norris foi o melhor classificado. O britânico levou o MCL35 até à sétima posição, sendo que Carlos Sainz foi apenas 13º neste TL2.

Assim, a luta pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores permanece ao rubro. Racing Point, Renault e McLaren lutam por esta posição e os seus pilotos estão muito próximos, como podemos ver nos resultados destas duas sessões de treinos.

Também na luta pela terceira posição no Campeonato de Construtores está a Ferrari. Mas, novamente, ficaram fora das dez primeiras posições no Bahrein. Desta vez o mais rápido dos SF1000 foi Sebastian Vettel, que terminou na 12º posição, enquanto Charles Leclerc foi apenas 14º neste TL2, com ambos os carros vermelhos a ficaram a mais de um segundo do tempo mais rápido.

Na AlphaTauri, Pierre Gasly voltou a ser o mais rápido. Depois da quinta posição no TL1, no TL2 Gasly foi sexto classificado, ficando a cerca de meio segundo do tempo mais rápido. Já Daniil Kvyat terminou o TL2 na nona posição.

Fora dos dez primeiros, Kimi Räikkönen e George Russell voltaram aos seus respetivos monolugares. Russell foi o mais lento em pista, com o britânico a fazer um tempo de 1:31.636s, ficando a mais de 2.5s do tempo de Lewis Hamilton.