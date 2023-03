GP Bahrein F1, TL2: Fernando Alonso bate os Red Bull por 0.1s | AutoSport

O segundo treino livre do Grande Prémio do Bahrein acabou por ser uma sessão bem animada, com a Aston Martin a parecer ser a concorrente direta da Red Bull. Fernando Alonso terminou o treino com o registo mais rápido (1:30.907s), batendo os dois pilotos da equipa de Milton Keynes, com Max Verstappen a 0.169s do espanhol e Sergio Pérez com uma diferença de 0.171s.

Através de Charles Leclerc, com o quarto tempo mais rápido, a Ferrari mostra-se um pouco mais lenta do que Aston Martin e Red Bull, com o monegasco a terminar a 0.460s do tempo do piloto espanhol e com a surpresa de Nico Hülkenberg terminar a 0.009s do piloto monegasco. O motor da Ferrari parece melhor do que em 2022, mas há ainda uma diferença entre a Red Bull e Scuderia.

Sem muito tempo ao volante até agora, Lance Stroll terminou o treino com o sexto melhor tempo, com uma diferença de 0.543s do seu companheiro de equipa, mas melhor que isso, completou mais de 20 voltas aos comandos do AMR23 sem qualquer problema.

Atrás do canadiano da Aston Martin ficaram Pierre Gasly e Lewis Hamilton, enquanto Lando Norris e Zhou Guanyu fecharam o top 10. No fundo do pelotão, no que parece ser uma luta entre Williams e AlphaTauri, Alexander Albon terminou o treino com um tempo mais rápido do que Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, tendo o estreante Logan Sargeant fechado a tabela de tempos.

Filme da sessão:

Numa sessão importante para perceber o ritmo de cada equipa durante a corrida, visto o treino acontecer em condições semelhantes às da prova de domingo, Lance Stroll teve pressa para sair para a pista após ter perdido parte do treino inicial no Bahrein e os três dias de testes de pré-temporada. Foi seguido por Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, que se mostraram muito rápidos no treino anterior. Com pneus médios, Stroll registou o primeiro tempo em 1:33.624s, mas com o composto mais macio da Pirelli, Esteban Ocon saltou logo para o topo de tabela de tempos com o crono 1:32.415s.

Com vários carros montados com pneus macios, incluindo os dois Ferrari, Carlos Sainz bateu o tempo do piloto francês da Alpine, mas foi Charles Leclerc quem acabou por estabelecer o tempo mais rápido nesta fase inicial do treino, 1:31.843s. Assim, Leclerc e Sainz passaram a marca dos primeiros 15 minutos no topo da tabela de tempos, seguidos de Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Com alguns pilotos a bloquearem as travagens, Lewis Hamilton, com pneus macios pela primeira vez neste fim de semana, saltou para o terceiro lugar da tabela de tempos, ficando a 0.429s de Leclerc, enquanto o Red Bull mais rápido continuava a ser Sergio Pérez – a 0.654s do registo do monegasco da Ferrari – no sexto posto. Max Verstappen era 10º (+0.951s) atrás de George Russell, Fernando Alonso e Logan Sargeant.

Ainda antes da passagem pela meia hora de treino, Alexander Albon ascendeu ao sexto posto da tabela de tempos, com uma diferença de 0.597s para Leclerc, numa altura em que todos os carros estavam dentro da box, exceção feita ao Williams. Pouco depois, Kevin Magnussen alcançou o terceiro tempo mais rápido, mas vinha Lance Stroll em pista a bater os tempos por setor. O piloto canadiano passou para a frente da tabela de tempos com o registo de 1:31.450s.

As condições da pista estavam melhores e os pilotos rodavam bem mais rápido do que anteriormente. Assim, Nico Hülkenberg passou pela primeira posição da tabela de tempos, sendo depois ultrapassado por Leclerc, Pérez e Alonso. O piloto espanhol da Aston Martin registou o tempo de 1:30.907s e Max Verstappen, algumas voltas depois, não conseguiu ser o mais rápido, ficando a 0.169s de Alonso.

A configuração do monolugar de Carlos Sainz fez com que a altura ao solo fosse mais baixa do que o carro de Leclerc e, como aconteceu no treino 1, bateu muito no asfalto do traçado de Sakhir, não conseguindo o espanhol fazer melhor do que o 14º tempo da sessão.

Depois de uma fase agitada e com muitas mudanças da tabela de tempos, as equipas passaram para um programa de simulação de corrida com turnos de condução mais prolongados, o que fez com que não houvessem alterações nos registos nos tempos por volta.

Destaque ainda para o pedido do engenheiro de corrida de Stroll para que o piloto canadiano comprometer a curva 1 para ter uma melhor trajetória na seguinte, mas é algo que o piloto afirmou não conseguir fazer devido à lesão que sofreu recentemente e que o impediu de marcar presença na pré-temporada. Algo que o pode afetar durante a corrida.