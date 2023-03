GP Bahrein F1, TL1: Sergio Pérez foi o mais rápido no primeiro treino da temporada | AutoSport

0.438s separaram o tempo alcançado por Sergio Pérez e do Aston Martin #14 de Fernando Alonso, que foi mais rápido do que o bicampeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, durante o primeiro treino do Grande Prémio do Bahrein. O piloto mexicano completou a sua melhor volta em 1:32.758s com pneus macios, depois de ter começado o treino com pneus médios.

Os dois pilotos da Red Bull alcançaram o topo da tabela de tempos usando os pneus macios da Pirelli e passaram grande parte da sessão nesses lugares, com Sergio Pérez à frente de Max Verstappen, mas Fernando Alonso, já na parte final do treino inaugural do Grande Prémio do Bahrein, passou a ocupar o segundo posto, mostrando o potencial do AMR23 também com pneus macios e depois de ter convencido também com o composto médio. Lance Stroll, tendo perdido grande parte do treino devido a um problema no carro, conseguiu ainda o sexto melhor tempo, atrás de Lando Norris e Charles Leclerc.

Sem usarem os pneus macios, há grandes dúvidas sobre o ritmo de qualificação dos Mercedes, Ferrari e Alpine. Carlos Sainz foi até o piloto com o tempo mais lento da sessão, depois de ter tido uma saída de pista estranha.

A fechar o top 10 do primeiro treino em Sakhir, ficaram Kevin Magnussen (7º), Zhou Guanyu (8º), Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

O segundo treino livre do GP do Bahrein tem lugar às 15h00.

Filme da sessão:

A época arrancou oficialmente com a maioria dos carros a saírem para a pista com pneus médios, exceção aos dois monolugares da Haas (macios) e Logan Sargeant (duros). Os dois pilotos da Mercedes foram os últimos a entrarem em pista, enquanto Fernando Alonso foi o primeiro piloto a registar um tempo na tabela, completando a volta em 1:35.048s.

Oscar Piastri teve de abortar uma das suas voltas rápidas, porque perdeu momentaneamente o controlo do MCL60 e seguiu pela escapatória, tendo depois registado o tempo de 1:36.274s, subindo ao quinto posto da tabela de tempos.

Na mesma altura em que Sergio Pérez passou para a frente do topo da tabela de tempos, com o crono 1:34.343s, Sargeant queixou-se à equipa de um cheiro a queimado dentro do cockpit.

Passados os primeiros 15 minutos da sessão de treinos, Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen e Lance Stroll estavam ainda sem qualquer tempo registado. Mas dando seguimento ao bom desempenho da Haas nos testes, os dois pilotos colocaram-se dentro do top 10 quando completaram as suas primeiras voltas rápidas – Magnussen no 4º posto e Hülkenberg no 7º – com pneus macios.

Lewis Hamilton, com os pneus mais duros da gama da Pirelli, alcançou o terceiro melhor tempo com cerca de 20 minutos passados no treino, a 0.821s de Pérez.

A asa traseira de Charles Leclerc mostrou estar muito instável, enquanto a McLaren esteve a reparar o espelho de um dos seus monolugares.

Hamilton, já com pneus médios montados no W14, melhorou o seu tempo anterior para 1:35.014s, ficando a 0.671s do tempo de Pérez, que se mantinha na liderança da tabela de tempos a meio da sessão. Os dois pilotos da Red Bull regressaram para a pista com pneus macios, conseguindo Pérez melhorar o tempo (1:32.758s), enquanto Max Verstappen ficou a 0.617s do seu companheiro de equipa.

Quem esteve em maus lençóis durante o treino foi Lance Stroll. Depois de perder os 3 dias de testes por lesão, o piloto canadiano ficou muito tempo parado com problemas de ignição no AMR23, tendo apenas completado 3 voltas a meio da sessão e sem qualquer tempo registado.

Zhou Guanyu explicou à equipa via rádio que a posição de um dos pedais estava diferente dos testes, tendo o seu engenheiro questionado se o piloto conseguia aguentar o restante da sessão porque não conseguiam resolver o problema naquela altura. Já o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, passou para o terceiro posto da liderança da tabela a 1.931s do piloto mexicano da Red Bull.

Sergio Pérez e Max Verstappen completaram as suas voltas mais rápidas e regressaram à box, apenas com 3 voltas completadas com os conjuntos de pneus macios. Enquanto isso, Lance Stroll regressou à pista.

O primeiro grande susto do fim de semana foi protagonizado por Carlos Sainz, que fez um pião depois de perder o controlo do SF-23 a alta velocidade e depois do carro bater três vezes no asfalto do traçado. O piloto espanhol conseguiu travar na escapatória da curva que se aproximava, mas o conjunto de pneus teria de ser mudado.

Lando Norris, fazendo uso dos pneus macios, passou para o terceiro posto da tabela de tempos a 1.407s, deixando Bottas no quarto lugar, até que Zhou completou uma volta com um tempo mais rápido do que o seu companheiro de equipa, ficando a 1.817s.

Os dois pilotos da Red Bull regressaram à pista com os mesmos pneus macios usados antes e Leclerc assumiu o quarto lugar da tabela de tempos, ficando a 1.499s de Pérez com pneus médios.

Quem também saiu com pneus macios foi Fernando Alonso, alcançando o segundo melhor tempo na sua simulação de qualificação, ficando a 0.438s de Pérez.

Stroll, também com pneus macios, alcançou o sexto melhor tempo, ficando quase a 1 segundo do registo alcançado pelo seu companheiro de equipa. Nada mal para quem perdeu os testes e grande parte desta sessão.