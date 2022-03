GP Bahrein F1, TL1, George Russell: “estamos longe do ritmo da Red Bull e Ferrari” | AutoSport

As coisas não estão famosas para os lados da Mercedes. Se o quarto e o nono lugares de George Russell e Lewis Hamilton, respetivamente a 0.436s e 0.750s no primeiro treino livre não são para levar demasiado em conta, já o quarto e nono, pela mesma ordem de pilotos George Russell e Lewis Hamilton no segundo treino, a 0.593s e 1.208s é claramente bem mais indicativo que algo não está bem com a Mercedes.

Neste momento, a Mercedes está a um segundo da frente e junto do meio do pelotão. Como se percebe, bem longe da Red Bull e Ferrari, que estão muito juntas.

George Russell revela que mesmo não se preocupando tanto com a margem de uma só volta, entende que em séries longas de voltas estão consistentemente “a um segundo dos nossos rivais”. O inglês revelou que do primeiro para o segundo treino livre resolveram algumas coisa, mas não têm ritmo para mais: “estamos os dois a ‘lutar’ um pouco com o carro, e longe do ritmo da Red Bull, Ferrari, e mesmo a Alpha Tauri e Alfa Romeo estão no nosso ritmo ou mesmo um pouco à frente. Temos trabalho a fazer”, disse.