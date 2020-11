GP Bahrein F1, Stroll com pneus errados: Erros que podem custar milhões…

Lance Stroll revelou em entrevista à Sky F1 que um erro de comunicação na escolha dos pneus durante a segunda fase da qualificação do GP o Bahrein levou-o e não conseguir melhor do que a 13ª posição na grelha isto numa altura em que a luta da Racing Point, com a Renault, McLaren e Ferrari está ao rubro: “Tínhamos pneus errados no carro. Houve um mal-entendido em relação ao timing. Pensei que teríamos tempo para duas voltas na Q2, mas só tivemos tempo para uma volta e num jogo de pneus usado. Os outros tinham um novo conjunto para usar, pelo que não havia sequer a possibilidade de nos aproximarmos deles. Infelizmente, essa foi uma má escolha da nossa parte”, disse Lance Stroll que vai arrancar da 13ª posição, enquanto Sergio Pérez arranca de quinto mas tem logo atrás os dois Renault de Daniel Ricciardo e Esteban Ocon.

De referir que o melhor dos McLaren foi Lando Norris, apenas na nona posição enquanto Carlos Sainz arranca de 15º devido aos problemas de travões no seu monolugar, a Ferrari está em 11º e 12º o que significa que a Racing Point tem uma boa oportunidade dum bom resultado lá na frente, com Pérez, mas o trabalho de Stroll a partir da 13ª posição não será tão fácil. Apenas 18 pontos separam Racing Point, McLaren e Renault na classificação, antes do Grande Prémio do Bahrein, com a Ferrari um pouco mais atrás.