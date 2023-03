GP Bahrein F1, Sergio Pérez: “temos uma boa ideia da direcção a tomar” | AutoSport

Sergio Pérez liderou a sessão de abertura do GP do Bahrein terminando a segunda sessão no terceiro lugar, e também ele acha que a Aston Martin está para já na frente da Red Bull: “Sabíamos pelos testes que eles [Aston Martin] iriam ser bastante fortes, que iriam ser competitivos, portanto, sem surpresas. Penso que apenas confirma o quão fortes eles são”, disse Perez, que tal como Verstappen, diz que o dia foi complicado: “as condições são bastante semelhantes ao teste, mas a temperatura de manhã e à tarde muda bastante e a única sessão representativa foi a desta tarde. Temos algum trabalho a fazer para uma volta só, e isso coloca-nos automaticamente em melhor forma nos stints longos de voltas. Explorámos um pouco o carro hoje, por isso penso que em termos globais temos uma boa ideia sobre qual a direcção a tomar amanhã. Penso que todos estão muito perto no topo – a Aston Martin, os Ferrari…”, disse.