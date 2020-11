GP Bahrein F1, Sergio Pérez: “Para mim hoje o pódio é irrelevante…”

Sergio Pérez viu as suas hipóteses de conquistar mais um pódio em 2020 esfumarem-se quando a duas voltas do final o motor do seu Racing Point cedeu e deixou o mexicano parado em pista.

No final da corrida, Pérez não estava muito interessado em falar da mesma, mas do importante que era “o Grosjean estar bem. O que eu vi foi um grande choque para mim, porque todos os pilotos são amigos aqui. E voltar ao carro depois foi de doidos. Quando soube que ele estava bem fiquei mais aliviado”.

“O Romain viajou comigo para o Bahrein. Ele teve muita sorte. No final, temos de perceber que somos todos pilotos de Fórmula 1 e a facilidade com que nos desconectamos das coisas e voltamos a correr… não sei como o fizemos”, explicou o mexicano.

“Hoje foi o culminar de um fim de semana perfeito. Na corrida, na qualificação, na preparação, fizemos tudo bem, mas claro que não é bom para a equipa. Esperávamos manter o terceiro lugar [Campeonato de Construtores], mas vamos voltar mais fortes”, finalizou o mexicano.