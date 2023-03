GP Bahrein F1, Sergio Pérez: “Não me lembro de uma qualificação com diferenças tão curtas” | AutoSport

Sergio Pérez conseguiu melhorar o seu primeiro tempo da Q3 para assegurar o segundo posto da grelha de partida para a corrida de amanhã, tendo o piloto mexicano explicado que havia um comprometimento da equipa com uma configuração do RB19 mais dedicada à corrida e com isso perdeu alguma performance durante a qualificação.

“Não me lembro de uma qualificação com diferenças tão curtas desde a Q1, Q2… a vantagem é marginal. Temos que maximizar o esforço para conseguirmos a melhor posição na grelha”, explicou o piloto mexicano da Red Bull, que acrescentou que “não estava totalmente confortável com o equílibrio do carro” e como tal começar desta forma o ano com a equipa foi “especial”. Pérez sublinhou ainda que “nos preparamos sobretudo para a corrida e temos mais um carro para domingo”. Por isso, “sabíamos que teríamos de comprometer a qualificação, não é o ideal, mas esperamos que amanhã tenhamos um carro muito forte na corrida”.