GP Bahrein F1, Sergio Perez: “Não estou contente, continuo em adaptação”

Ainda é cedo para começar a criticar Sergio Perez, ao fim ao cabo ainda só houve três dias de testes, três treinos livres e uma qualificação, mas quando o colega de equipa faz a pole e ele próprio não passa à Q3, já se sabe o que tem de mudar. Logicamente, Sergio Perez esperava um melhor início de carreira na Red Bull. Não conseguiu passar à Q3, enquanto o companheiro de equipa, Max Verstappen garantiu a pole position e por isso Perez está naturalmente desapontado com a sua prestação: “Não é o início de época ideal. Estamos a fazer progressos pois o carro requer um determinado estilo de condução e eu ainda estou a descobri-lo. Penso ter dado um bom passo desde o terceiro treino livre até à qualificação. Sei que devia ter feito melhor com os pneus médios, espero que amanhã possamos melhorar”, disse Perez, cujo único ponto positivo para amanhã é poder optar pelos pneus que entender para a primeira parte da corrida e isso pode trazer-lhe benefícios.

Por fim, Helmut Marko já veio em sua defesa, ao dizer que: “foi um erro da equipa não enviar o Sergio para a pista com os pneus macios. Ele não estava pronto para passar em segurança”, disse.