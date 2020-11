GP Bahrein F1: Com Stroll lá para trás, Racing Point ‘pendurada’ em Sergio Pérez

Sergio Pérez qualificou-se na quinta posição para o Grande Prémio do Bahrein. O piloto da Racing Point ficou na frente dos principais rivais da equipa no Campeonato de Construtores: a Renault, a McLaren e a Ferrari, isto apesar de Lance Stroll ter sido apenas 13º, devido a um erro com a escolha de pneus na qualificação.

À Ziggo Sport, Pérez explicou: “Foi uma boa volta. O facto de apenas termos usado um conjunto de pneus ajudou. Estou satisfeito com o dia de hoje e com esperança para amanhã. Espero fazer a diferença. Será uma corrida longa.”

A Racing Point luta pela terceira posição no Campeonato de Construtores. Enquanto Pérez foi quinto, Lance Stroll foi apenas 13º. Na luta pela mesma posição, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon parte de 6º e 7º, enquanto na McLaren, Lando Norris parte de 9º e Carlos Sainz de 15º. Na Ferrari, Sebastian Vettel é 11º e Charles Leclerc 12º.