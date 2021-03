GP Bahrein F1: Sebastian Vettel penalizado em 5 posições, parte de último

Não está mesmo a ser o fim de semana de estreia na Aston Martin que Sebastian Vettel desejava. Depois de ter sido eliminado na primeira fase da qualificação do GP do Bahrein, o alemão foi agora penalizado em cinco posições na grelha, que na prática o atiram para o último lugar, e ainda recebe três pontos de penalização na super-licença.

Depois dos Comissários Desportivos terem analisado e ilibado ontem vários pilotos, que eventualmente não teriam abrandado o suficiente em pista quando confrontados com duplas bandeiras amarelas a ser mostradas, eis que Vettel teve que ser investigado novamente devido a outro incidente, e desta feita foi considerado culpado. Resultado, cinco posições na grelha. Parte de último.